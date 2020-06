“Incontrare i bambini e vedere i loro sorrisi spontanei mi ha trasmesso e insegnato molto”

Tarquinia - Chiara Bordi racconta la sua esperienza nell'iniziativa "Bambini felici"

Chiara Bordi racconta la sua esperienza nell'iniziativa "Bambini felici".

Sono Chiara Bordi e dal 2019 sono testimonial di Semi di pace. Nelle varie esperienze che ho avuto modo di vivere negli ultimi anni mi sono resa conto che ciò che veramente mi rende felice è aiutare le persone, sostenerle in caso di necessità, rendermi utile dove e come posso.

Così, nel luglio del 2019, io e mia sorella Francesca Bordi abbiamo deciso di partire per un viaggio solidale con l’associazione. Incontrare i bambini, coinvolgendoli in attività ludico ricreative, conoscerli nelle loro umili case e vedere i loro spontanei sorrisi mi ha trasmesso e insegnato molto.

Ho visto con i miei occhi l’importante missione che semi di pace svolge per rendere, veramente, felici i bambini e migliorare le circostanze in cui vivono. Vedere la forza di quei ragazzi mi ha convinta che c’è speranza, anche quando sembra nascondersi, e che non c’è niente di più bello di donare anche solo un sorriso.

Per questo mi piacerebbe se, chi ha la possibilità, donasse un piccolo contributo economico per riuscire, insieme, a sostenere 600 bambini particolarmente bisognosi, a cui possiamo migliorare la vita.

Semi di pace

15 giugno, 2020