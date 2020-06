“Indiscutibile la messa in sicurezza del Fiora, non altrettanto il progetto dei lavori…”

Montalto di Castro - Interviene Movimento 5 stelle

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il 30 giugno alle 15, 30 i tecnici della ditta incaricata dalla Regione Lazio inizieranno le procedure necessarie per l’esproprio di alcuni immobili a favore della Regione stessa oltre all’occupazione temporanea di altra superficie per l’installazione ed il funzionamento dei cantieri necessari alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del Fiora nel tratto foce-ss aurelia.

Quali le ripercussioni per le attività nautiche e pesca? Verranno messi dei picchetti e poi si vedrà se e quando inizieranno i lavori oppure la cantierizzazione inizierà subito a luglio in piena stagione estiva?

La necessità di mettere in sicurezza Montalto Marina è indiscutibile, non altrettanto il progetto per il quale dovrebbero iniziare a breve i lavori. Un argine di cemento e la casa/idrovora i punti piu impattanti.

Nessun intervento ci risulta essere stato preso per la pulizia dei sottoponti e soprattutto per l’irrisolto problema della diga di Vulci, un bacino capace di contenere 40 milioni di mt cubi d’acqua completamente interrito.

Veramente non ci sono mai state alternative a questo progetto?

Movimento5stelle Montalto di Castro

8 giugno, 2020