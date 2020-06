Vejano - La vittima è stata colpita all'addome - Sull'episodio indagini dei carabinieri

Vejano – (sil.co.) – Infilza ragazzino con l’ago di una siringa, nei guai un minorenne.

È successo lunedì scorso a Vejano dove l’episodio si sarebbe verificato mentre un gruppo di giovanissimi stava giocando per strada.

Uno di loro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tirato fuori dalla tasca l’ago di una siringa, non si sa se raccolto per terra o trovato chissà dove, sventolandolo in aria a mo’ di spadaccino davanti a un coetaneo, finendo con l’infilzarglielo nelĺa pancia, procurandogli delle lesioni.

I genitori del minore vittima del gesto, dopo avere accompagnato il figlio al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso, hanno denunciato l’accaduto presso la locale stazione dei carabinieri.

Sentite le testimonianze degli altri minori che hanno assistito alla scena, accompagnati in caserma dai rispettivi familiari, non sarebbe emersa alcuna volontà delinquenziale, ma solo l’esito di un gioco molto pericoloso. Del caso, data la giovane età dei protagonisti, si occuperà la procura dei minorenni di Roma, cui spetta l’ultima parola.

11 giugno, 2020