Il sindaco Luca Profili: "Un gesto simbolico che abbiamo ritenuto importante"

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Ingresso gratuito a Civita di Bagnoregio per medici e infermieri. Comune di Bagnoregio e Casa Civita hanno deciso di dare un segnale di gratitudine per quanti hanno lavorato e sono impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Sarà possibile essere ospiti dell’incantevole borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi per tutta l’estate, semplicemente mostrando il tesserino dell’ordine professionale di appartenenza.

“Un gesto simbolico che abbiamo ritenuto importante. Oggi l’Italia sta ripartendo ma abbiamo il dovere di non dimenticare i giorni bui che tutti insieme abbiamo vissuto. Medici e infermieri non si sono tirati indietro e hanno rappresentato, nelle terapie intensive e nei reparti degli ospedali del Paese, la speranza di sconfiggere il virus.

La partita non è ancora vinta ma l’emergenza è finita e ora dobbiamo dare tutti il meglio, rispettando le norme di distanziamento sociale, in questo periodo di convivenza forzata con il Covid-19”. Queste le parole del sindaco Luca Profili.

“Civita sta puntando su una ripartenza in sicurezza – così l’amministratore unico Francesco Bigiotti -. Abbiamo sviluppato un piano anti Covid-19 per la gestione dei flussi e la garanzia di una visita sicura ci ha permesso di tornare subito attraenti per i visitatori. I turisti stanno tornando e i numeri sono incoraggianti.

Questo è importante per tutto l’indotto del turismo che per noi è diventato, in termini di imprese e occupati, centrale sul piano economico. Invitiamo medici e infermieri di tutta Italia a passare qualche giorno nel nostro territorio, dove potranno trovare quanto serve per rigenerarsi”.

Comune di Bagnoregio

9 giugno, 2020