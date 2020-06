Innovazione digitale, Cicero sigla un accordo con Cyber 4.0

Unindustria - Tortoriello: "Settori fondamentali per una forte ripartenza dell'economia"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Cicero, il Digital Innovation Hub del Lazio, promosso da Unindustria, Federlazio e Cna ha siglato un accordo con “Cyber 4.0”, il centro di competenza ad alta specializzazione con sede in Roma, dedicato alla Cybersecurity ed alle sue specifiche declinazioni tematiche: E-Health, Automotive e Spazio.

“Sono molto soddisfatto di questo accordo che rafforza l’offerta di innovazione digitale del Lazio, soprattutto per le pmi che sono la spina dorsale del nostro sistema produttivo – dichiara Filippo Tortoriello Presidente di Cicero – Grazie all’ intesa tra “Cicero” e “Cyber 4.0” , le pmi avranno una porta di accesso alle grandi specializzazioni e tecnologie del Competence Center, un vantaggio, oggi ancora più marcato, soprattutto in questa Fase 3 in cui la trasformazione digitale sarà centrale per uscire da questa fase delicata per tutte le imprese.

L’attenzione alla sicurezza informatica è una garanzia di successo per i progetti digitali di tutte le aziende. Il Lazio ha tutte le carte in regola per diventare una grande regione europea dell’innovazione: è un territorio ricco di prestigiose università, pubbliche e private, di importanti centri di ricerca e di eccellenze industriali in settori strategici come le telecomunicazioni, l’aerospazio e la farmaceutica, solo per citane alcuni.

Voglio ringraziare a nome mio e di tutti i soci che rappresento, Teodoro Valente, prorettore alla Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e Presidente del Competence Center, che con la firma di questo accordo, ha dimostrato una grande attenzione e sensibilità nei confronti del mondo digitale e di Impresa 4.0, così strategici per la crescita produttiva della nostra Regione”.

L’intesa tra “Cicero” e “Cyber 4.0” rientra all’interno delle iniziative del Piano Nazionale Impresa 4.0, che prevede una sinergia tra i Digital Innovation hub regionali, che hanno il ruolo di stimolare la domanda di innovazione delle imprese, rafforzarne il livello di conoscenza e di consapevolezza rispetto alle opportunità di Impresa 4.0 ed i centri di competenza che hanno carattere nazionale e sono dotati di elevate competenze tecnologiche.

In particolare Cicero Dih Lazio svolgerà attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese per fornire una formazione di base sulle tecnologie 4.0, avvalendosi della competenza di “Cyber 4.0”, che metterà a disposizione delle imprese, dimostrazioni ed attività di orientamento anche attraverso la gestione di laboratori ed affiancamento per l’analisi dei fabbisogni digitali delle aziende interessate, individuate con il supporto di Cicero Dih Lazio.

Unindustria

10 giugno, 2020