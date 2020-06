“Inspiegabile l’annullamento della raccolta porta a porta nella zona 2”

Civitavecchia - Rete delle associazioni annuncia la partecipazione alla manifestazione di giovedì 18 giugno a piazzale del Pincio

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Un ulteriore attacco da parte dell’amministrazione comunale alla raccolta differenziata, amministrazione che in un solo anno è riuscita ad eliminare il servizio domenicale, a ridurre a un unico giorno il ritiro di plastica e metalli, cioè quei rifiuti la cui quantità è la maggiore, e a modificare totalmente il calendario invertendo incomprensibilmente le giornate.

Non essendo bastato tutto ciò, evidentemente, a scoraggiare i cittadini che imperterriti hanno continuato a differenziare nonostante tutto, con delibera n. 47/20 questa giunta ha abolito, a far data da luglio, la raccolta porta a porta nella zona 2.

Inspiegabile come un amministrazione comunale possa decidere di revocare un servizio che funziona, che ha reso Civitavecchia “comune virtuoso”, che ha creato posti di lavoro e che ha liberato la città da cassonetti putridi e fatiscenti traboccanti di rifiuti di ogni genere.

Rete delle associazioni parteciperà alla manifestazione che si terrà giovedì 18 giugno alle 15,30 a piazzale del Pincio, per protestare pacificamente contro scelte scellerate che, oltre ad offendere l’impegno e la volontà della cittadinanza, creano terreno fertile per l’insediamento di ulteriori elementi inquinanti in una città che già tanto ha pagato ed ancora paga, in termini di salute pubblica e di decessi.

Rete delle associazioni

12 giugno, 2020