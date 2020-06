Interruzione dell’acqua a Montefiascone

Cronaca - Mercoledì 17 giugno dalle 9 fino al termine lavori - Le zone interessate

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Causa lavori urgenti di sistemazione sulla rete idrica in zona Zepponami via Grilli, verrà interrotto il flusso idrico potabile in data mercoledì 17 giugno, dalle 9 fino a termine lavori (presumibilmente le 16, salvo imprevisti), nelle seguenti vie: via Grilli, (dal cimitero a scendere), strada Calandrelli, via Montisola, via Fetoni e zone limitrofe parte alta di Zepponami.

Potrebbero verificarsi interruzioni e/o abbassamenti di pressione idrica anche nelle utenze delle zone

limitrofe. Al termine dell’intervento si potranno manifestare fenomeni di torbidità. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.

Talete

Condividi la notizia:











15 giugno, 2020