Basilea – Nuovo intervento al ginocchio, Federer in campo solo nel 2021.

Il tennista svizzero Roger Federer dà appuntamento ai suoi fans nel 2021.

Federer ha subito una nuova operazione al ginocchio destro, a cui era stato sottoposto lo scorso febbraio, e la ripresa sarà quindi più lunga.

E’ stato lo stesso tennista ad annunciarlo sui social.

“Alcune settimane fa – si legge in un suo Tweet – ho accusato una ricaduta durante la riabilitazione e sono stato costretto a sottopormi a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Come già feci nel 2017 intendo dunque prendermi il tempo necessario per essere al 100%, pronto a giocare ai miei massimi livelli. Mi mancheranno i tifosi e il circuito ma sono impaziente di rivedervi tutti all’inizio della stagione 2021″.

10 giugno, 2020