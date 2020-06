“Inutili stati generali dell’economia, servono aiuti subito”

Viterbo - Paolo Bianchini (Mio): "E' l'ennesima passerella mentre le imprese muoiono"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci domandiamo a cosa possano servire gli stati generali dell’economia, proposti dal premier Conte: dopo decine di audizioni Parlamento, che non hanno prodotto alcun intervento concreto, in particolare sul fronte della liquidità, vogliamo perdere altro tempo in chiacchiere vuote?.

Sono fortemente contrario a quella che sarebbe l’ennesima passerella inutile, mentre le aziende muoiono o sono facile preda della criminalità organizzata.

Conte continua a parlare con associazioni di categoria che non rappresentano realmente il settore dell’ospitalità, letteralmente massacrato dall’emergenza Covid 19: noi siamo la voce fuori dal coro, quella che descrive come stanno andando davvero le cose e questo non piace ai padroni del vapore. E’ molto comodo ricevere yesman, che battono le mani alla prima sillaba, ma che non portano alcun beneficio alla categoria, che dovrebbero difendere con le unghie e con i denti.

La Fipe, invece, è colpevolmente prona alle decisioni (meglio: alle vuote promesse) dell’esecutivo.

Il nostro comparto è al disastro e nessuno muove un dito. Non arrivano soldi, non arrivano misure che ci consentano di riaprire, non arriva nulla. Ma la Fipe batte le mani e si prepara a spellarsele agli stati generali. Noi, certamente, non saremo invitati e, se anche lo fossimo, faremo il possibile per boicottare un’altra squallida presa in giro. Servono aiuti subito, non altre chiacchiere.

Paolo Bianchini

Movimento imprese ospitalità

8 giugno, 2020