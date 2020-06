Investito da auto: muore 15enne, aveva appena festeggiato l’ultimo giorno di scuola

Roma - In strada con lui molti suoi compagni e i familiari - Inutile ogni tentativo di salvarlo

Roma – Investito da auto, morto 15enne, aveva festeggiato l’ultimo giorno di scuola. Al volante della macchina un giovane 20enne.

È successo ieri sera a Roma, in zona Infernetto. Su posto polizia locale e 118. I sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo in tutti i modi, ma non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo alla guida della vettura, sotto choc, è stato portato in ospedale per gli esami del caso.

Il ragazzino sarebbe stato travolto e la corsa della macchina proseguita per una trentina di metri, fermandosi proprio davanti all’ingresso della scuola. Erano presenti decine di ragazzini e i loro familiari, oltre a residenti che sono scesi in strada.

