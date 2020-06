Istruzione, riaprono i termini per le borse di studio

Viterbo - Comune - La nuova scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo 19 giugno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riapertura dei termini per la presentazione delle domande riguardanti l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie, con esclusione delle scuole private non paritarie, che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP – istruzione e formazione professionale (quarti anni esclusi).

La nuova scadenza è fissata per il prossimo 19 giugno. A darne notizia è l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci, a seguito della nota da parte della Regione Lazio con la quale comunicava appunto la riapertura dei termini.

“C’è ancora un po’ di tempo per presentare le domande – ha sottolineato l’assessore -. Questo significa consentire l’accesso al beneficio a un maggior numero di utenti interessati”. Si ricorda che possono accedere al contributo gli studenti residenti nel comune di Viterbo, frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori del primo al quinto anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi), e appartenenti a nuclei familiari con un livello Isee non superiore a € 15.748,78 in corso di validità (per ultima attestazione in corso di validità si intende sia la nuova attestazione Isee 2020, sia l’attestazione Isee 2019 scaduta il 31/12/2019, ma in corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020).

Il modello della domanda da compilare e la versione integrale dell’avviso pubblico con i nuovi termini di scadenza sono consultabili sul sito istituzionale del comune di Viterbo, sezione settori e uffici, settore III, avvisi pubblici Pubblica istruzione.

Per informazioni rivolgersi al servizio Cultura e Pubblica Istruzione ai seguenti numeri 0761/348485 – 0761/348356 – 0761/348360 oppure inviare una mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .

Comune di Viterbo

6 giugno, 2020