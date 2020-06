Musica - Il 53enne lottava da cinque anni contro un tumore al colon - Tra i successi della band "La Flaca" e "Depende"

Madrid – Jarabe de Palo, è morto il cantante Pau Donés.

Il cantante e chitarrista spagnolo Pau Donés, fondatore del gruppo rock latino Jarabe de Palo, è morto questa mattina.

Il musicista 53enne da cinque anni lottava contro un tumore al colon.

Tra i successi della band figurano “La Flaca” e “Depende”.

La famiglia del musicista in un comunicato ha confermato la morte e ha ringraziato i medici che lo hanno tenuto in cura.

“Vogliamo ringraziare – spiega la nota – l’equipe medica e tutto il personale dell’ospedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto catalano di oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.

9 giugno, 2020