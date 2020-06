Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Kinshasa

Cultura - Dal 2017 il reverendo è amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo di Borgo Pineto della diocesi di Civita Castellana

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il santo padre ha nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi metropolitana di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo): Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda, del clero dell’arcidiocesi di Kinshasa, finora officiale della congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, e amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta in cielo, borgo pineto, diocesi di Civita Castellana, assegnandogli la sede titolare di Dragonara.

Il reverendo monsignor Jean-Crispin Kimbeni Ki Kanda, è nato a Kinshasa il 22 ottobre 1969, dopo le scuole primarie e secondarie, è entrato nel seminario propedeutico Saint Jean-Marie Vianney, completando gli studi di filosofia e teologia rispettivamente nei seminari maggiori Saint-André Kaggwa e Saint Jean XXIII. Nel 2011 ha conseguito un Master in Bioetica presso l’istituto internazionale Camillianum (Roma), affiliato alla Pontificia università Lateranense, proseguendo gli studi nel medesimo Istituto e conseguendo, poi, il Dottorato in Teologia Pastorale della Salute nel 2019.

E’ stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1999 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Kinshasa.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti uffici: 1999-2001: studi per la licenza in filosofia e abilitazione all’insegnamento nell’università Cattolica del Congo; 1999-2002: formatore e docente nel seminario propedeutico cardinal Malula; 2001-2002: vicesegretario e cancelliere dell’Arcidiocesi di Kinshasa; vicerettore del santuario Notre-Dame de la Paix de Fatima; dal 2002: officiale alla congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli; dal 2017: amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo, Borgo Pineto, diocesi di Civita Castellana.

Il vescovo Romano Rossi in comunione con tutta la diocesi di Civita Castellana, augura a monsignor Jean-Crispin Kimbeni, un fecondo ministero spirituale e pastorale a servizio della chiesa.

Diocesi di Civita Castellana

Condividi la notizia:











30 giugno, 2020