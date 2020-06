La cassa edile di Viterbo dona 25mila mascherine ai lavoratori dell’edilizia

Viterbo - I dispositivi sono in distribuzione in questi i giorni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il sistema bilaterale delle costruzioni – cassa e scuola edile – vuole contribuire alla ripresa del settore stando vicino alle imprese e ai lavoratori rafforzando i propri servizi.

Mutualità, assistenza, servizi formativi e tecnici per diffondere e rafforzare le garanzie contrattuali e la piena uniformità di regole condivise nel settore.

In questi giorni si sta completando ad esempio la distribuzione sistematica a ogni lavoratore e azienda di 25mila mascherine certificate Iss, prodotte nella Tuscia dalla Dimar group Srl di Valentano. Anche così il sistema ha voluto dare un segno positivo e un contributo a una realtà che investe e produce ricchezza e lavoro sul territorio.

Poi sono disponibili presso la sede ancora i cartelloni informativi in policarbonato da affiggere nei cantieri e gli opuscoli informativi, nelle quantità che servono ad ogni singola impresa, previsti dal protocollo cantieri.

Inoltre è ripresa l’attività formativa e tutti i corsi , sia per apprendisti che per la sicurezza, sono disponibili in videovonferenza, senza nessun onere per le imprese. Per gli apprendisti inizierà il 16 giugno. Il 22 giugno poi sarà disponibile un modulo formativo web sulle norme anti Covid.

In modalità web sono ora disponibili sempre gratuitamente per le imprese iscritte i corsi aggiornamento obbligatori periodici per Rspp/Aspp e Rssp – datori di lavoro. L’aggiornamento è valido anche per i coordinatori Cse/Csp.

Laddove ci fossero impedimenti per l’erogazione della formazione a distanza, per numeri assolutamente limitati nel rispetto delle norme anticontagio, è possibile al momento erogare anche la formazione di cui al Tu sicurezza in presenza. Una prima edizione per la sicurezza si svolgerà il 18 e 19 giugno.

Ricordiamo inoltre che per gli accantonamenti cassa edile di febbrai e marzo 2020 è possibile una dilazione, senza interessi e sanzioni.

Segnaliamo infine ancora il nostro servizio gratuito di visite tecniche in cantiere. Tecnici qualificati sono a disposizione per concordare un sopralluogo in cantiere per una verifica delle documentazione, della dotazione, degli allestimenti e delle misure di sicurezza e per un supporto tecnico gratuito per la migliore applicazione delle norme di prevenzione commisurate alle specifiche situazioni.

Nella visita è prevista anche una unità formativa anti Covid e la distribuzione della sacca coi Dpi base.

Informiamo inoltre che è stato costituito , con sede alla Esevctp Viterbo, anche il comitato territoriale, che interviene in sostituzione nelle imprese dove non è presente il comitato aziendale, per la verifica della applicazione del protocollo cantieri.

Ettore Bacchelli

Francesco Agostini

Sergio Saggini

Francesco Palese

Comitati di presidenza cassa Edile – Esevctp Viterbo

12 giugno, 2020