Civita Castellana - La consigliera Vanessa Losurdo (Pd) dopo le dimissioni del sindaco Franco Caprioli: "Torniamo a una politica di progetti, basta con le scaramucce personali"

di Paola Pierdomenico

Civita Castellana – “La disfatta politica dell’amministrazione Lega/ FdI è sotto gli occhi di tutti”. La consigliera Pd Vanessa Losurdo parla dopo le dimissioni del sindaco Franco Caprioli. Una decisione annunciata di fronte al consiglio comunale.

Come commenta la scelta del primo cittadino?

“Credo ci sia poco da commentare – dice Losurdo -. La disfatta politica dell’amministrazione Lega/ FdI è sotto gli occhi di tutti.

A livello umano, sono dispiaciuta per Franco Caprioli.

Ci vuole coraggio ad ammettere di non poter più amministrare e ancora di più a farlo davanti al consiglio comunale.

Mi dispiace ancor di più per la reazione poco rispettosa della maggioranza che ha visto sempre il sindaco come un corpo estraneo”.

Da cosa dipende questa visione secondo lei?

“La Lega a Civita Castellana si è costituita poco tempo prima delle elezioni. Immagino fosse necessario per loro avere un candidato che fosse largamente apprezzato a livello morale dalla cittadinanza. Da qui la scelta di Franco Caprioli che purtroppo ha pagato il suo essere “poco politico”.

Cosa ci sarebbe da fare ora per il bene di Civita?

“Credo che, intanto, bisogna capire se il sindaco, che ricordiamo è ancora in carica, manterrà la decisione di dimettersi. Ha venti giorni dalla data delle dimissioni per ritirarle. Forse una cosa, però”.

Cosa?

“Le cose da fare sarebbero tante e credo condivisibili con i più. Tutte questioni che necessitano di periodi lunghi per essere attuate. Per questo auspico, che si torni a una politica di progetti e non di slogan. La gente è stufa di scaramucce personali e pretende, giustamente, che finalmente si faccia tutto il necessario per fare emergere il nostro territorio, anche a prescindere dei colori politici di appartenenza”.

Paola Pierdomenico

8 giugno, 2020