La Festa delle ciliegie quest’anno è in versione Covid…

Celleno - Foto delle vecchie edizioni, fiori e musica dai balconi e iniziative digitali per far rivivere l'evento in modo diverso

Celleno – Riceviamo e pubblichiamo – Quest’anno la Festa delle ciliegie, come tante feste paesane segna il passo, ma il cuore dei cellenesi in questo periodo non poteva che andare alle tante edizioni e alle tante belle occasioni che negli anni ci ha regalato questa amata tradizione.

Così, non potendo festeggiare in maniera usuale con i carri allegorici, la crostatona, gli stand gastronomici ecc., sono nate alcune iniziative per ricordare o per vivere dei momenti dedicati al rosso e gustoso frutto.

La prossima settimana, in quattro aree del paese saranno esposti dei box in cui poter ammirare le foto ricordo delle passate edizioni dei carri allegorici mentre in piazzale Srebrenica saranno visibili le bellissime creazioni floreali del progetto Rifioriamo.

Nel weekend tra il 12 e il 14 giugno avrà inizio “Fiori e musica dai balconi” in cui, grazie alla collaborazioni dei cittadini, tanti balconi del centro abitato saranno decorati con vasi e fiori e sarà diffusa musica per le strade per allietare chi vorrà godersi una passeggiata. Inoltre in piazza della Repubblica saranno esposti gli stendardi creati per le numerose precedenti edizioni della festa.

Il Consorzio ciliegia Celleno sarà presente tutti i pomeriggi per vendere il proprio prodotto nel locale di via Marconi, a due passi dal borgo fantasma e inoltre collocherà uno stand a disposizione di paesani e viandanti per la vendita delle gustose cerase di Celleno.

Molte le iniziative digitali: con Facebook sarà possibile partecipare in diretta alla raccolta delle ciliegie insieme ai produttori, si potrà entrare in una cucina speciale per scoprire i segreti delle ghiotte frittelle di ciliegia cellenesi e partecipare virtualmente alla famosa gara di sputo del nocciolo.

Tutto sarà visibile sulla pagina Facebook del borgo fantasma dove sono in preparazione anche altri interessanti video: le sagre dei mitici anni Sessanta, con interviste e foto, la Festa delle ciliegie dai Novanta a oggi, la storia dello sputo del nocciolo.

Il concorso del dolce alla ciliegia più buono sarà sostituito dal dolce alla ciliegia più bello con premiazione delle foto più votate (naturalmente il vincitore dovrà poi dare prova di autenticità con video di taglio e degustazione).

Tra le iniziative digitali però ci sarà anche qualcosa di tangibile anzi gustabile, quella dedicata alla fantasia culinaria di ristoratori e pizzerie locali. Tutti infatti saranno a disposizione con menù e squisiti piatti a base di ciliegie da godere in tranquillità anche negli spazi all’aperto. Un omaggio che non poteva mancare per l’indiscussa regina della stagione.

Comune di Celleno

6 giugno, 2020