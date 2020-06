La regione Lazio entra nella fondazione Vulci e stanzia 350mila euro

Montalto di Castro - La cifra servirà per la realizzazione di iniziative culturali e la promozione del territorio

di Samuele Sansonetti

Montalto di Castro – “Il presidente Nicola Zingaretti ha comunicato al presidente di fondazione Vulci Gianni Bonazzi l’adesione della regione Lazio, in qualità di socio fondatore, alla fondazione stessa”. Il comune di Montalto di Castro comunica una novità importante per il futuro dell’ente che gestisce il parco naturalistico e archeologico di Vulci.

Grazie al nuovo ingresso arriveranno nelle casse della fondazione 350mila euro per la realizzazione di iniziative culturali e la promozione del territorio.

“Il consiglio ha stanziato 200mila euro per il 2020 per la copertura finanziaria della quota di partecipazione patrimoniale di dotazione – conferma la regione – e 50mila euro per ciascuna delle annualità 2020-2022 per la copertura finanziaria della quota di partecipazione al fondo di gestione“.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Montalto di Castro.

“Un lavoro di tessitura e collaborazione nato mesi fa – conclude il comune – e portato a termine con successo grazie alla collaborazione con la giunta e il consiglio regionale, il cda di fondazione Vulci e la lungimiranza degli attori coinvolti”.

Samuele Sansonetti

9 giugno, 2020