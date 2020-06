La serie C ferma tutto tranne playoff e playout, per la Viterbese stagione finita?

Sport - Calcio - Consiglio federale - Monza, Vicenza e Reggina promosse in serie B - Gozzano, Rimini e Rieti retrocesse in serie D

Roma – (s.s.) – Stagione finita per la Viterbese? Probabilmente sì.

Il consiglio federale della Figc, in corso dalle 12 a Roma, ha infatti bloccato il campionato in maniera definitiva.

Le uniche partite che si dovranno disputare, forse su base volontaria e con la possibilità di rinuncia, sono i playoff per la quarta promozione in serie B e i playout per non retrocedere in serie D.

Monza, Vicenza e Reggina vengono promosse in B in virtù del primo posto nei tre gironi mentre Gozzano, Rimini e Rieti vengono retrocesse in D per via dell’ultima piazza occupata nei tre raggruppamenti.

Per la squadra di Antonio Calabro, 11esima nel girone C al fianco della Vibonese e virtualmente fuori dalla griglia playoff, con ogni probabilità arriverà il fischio finale che proclamerà la salvezza e l’arrivederci alla prossima stagione.

8 giugno, 2020