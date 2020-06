La Viterbese e Piccioni si separano, il settore giovanile a Fimiani e Giannotta

Sport - Calcio - Dopo otto anni insieme il responsabile del settore giovanile saluta il club gialloblù - Al suo posto due nuovi ingressi

Viterbo – (s.s.) – E’ addio tra la Viterbese e Daniele Piccioni.

Dopo otto anni insieme il responsabile del settore giovanile e il club gialloblù si salutano.

“La Viterbese comunica nella persona del suo presidente Marco Arturo Romano, ringraziandolo per il suo operato, che Daniele Piccioni non è più il responsabile del settore giovanile – si legge in una nota del club –. I nuovi responsabili sono l’ex storico portiere gialloblu Patrizio Fimiani che ricoprirà il ruolo di coordinatore delle formazioni under 16, under 14, under 13 e della scuola calcio Viterbese e il Cosimo Giannotta ricoprirà il ruolo coordinatore della squadra Berretti, degli Allievi nazionali e dei Giovanissimi nazionali. Infine, il ruolo di segretario del settore giovanile continuerà a essere ricoperto da Damiano Chiricozzi. La Viterbese continuerà a lavorare per essere il punto di riferimento di tutti i giovani viterbesi, fulcro del progetto della proprietà gialloblù”.

Samuele Sansonetti

7 giugno, 2020