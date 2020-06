La Viterbo di Fellini…

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Una passeggiata racconto dedicata al grande regista che girò alcuni dei suoi capolavori nella città dei papi - Partenza venerdì 3 luglio alle ore 21 - FOTO E VIDEO

Viterbo – Fellini 100, centenario della nascita di Federico Fellini. Il 3 luglio la festa, con una passeggiata racconto dedicata al regista che “amò Viterbo immensamente. Per tanto tempo”, come ha detto il narratore di comunità Antonello Ricci.

Partenza venerdì 3 luglio alle ore 21 dall’istituto superiore Paolo Savi in viale Raniero Capocci. Un evento, un racconto critico itinerante. Un’idea di Tusciaweb. Assieme al giornale, anche Mauro Morucci col suo Tuscia Film Fest e l’associazione Comunità narranti. Dopo il Savi, la passeggiata proseguirà a piazza delle Erbe e al pulpito della di Santa Maria Nuova. I set di Federico Fellini raccontati da Antonello Ricci. Da Otto e mezzo ad Amarcord. Passando per i Vitelloni. Capolavori cinematografici con la città dei papi per protagonista.

29 giugno, 2020