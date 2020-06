Il giornale di mezzanotte - Caprarola - Il sindaco Eugenio Stelliferi sulla ripresa del turismo

di Alessio Bernabucci

Caprarola – “La popolazione laziale, quella viterbese e quella caprolatta è stata attenta al rispetto delle norme previste. Spero che queste attenzioni restino ben impresse nella mente per evitare un ritorno negativo dei contagi”. Il sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi illustra lo stato della ripresa del turismo del palazzo Farnese e sulle rive del lago di Vico.

Come sta riprendendo la stagione turistica di Caprarola e del palazzo Farnese?

“Con piacevole sorpresa ho verificato che negli ultimi due weekend a Caprarola sono girate tantissime persone. Il lago di Vico sta esplodendo di visitatori. In questi giorni ci sono state migliaia di persone. Molti ne hanno approfittato per spendere una giornata all’insegna della cultura e del buon mangiare. Dopo giorni di chiusura in casa tante persone sono tornate a vivere le bellezze di cui disponiamo. Centinaia di persone hanno visitato il palazzo Farnese. Nel corso degli ultimi due weekend sono stati aperti anche i giardini alti, mentre di solito le domeniche era aperto solo il giardino basso, e i visitatori hanno gradito molto”.

Stanno cominciando ad affluire anche visitatori provenienti da altre regioni?

“Durante il primo weekend il pubblico è stato interamente laziale, vista la chiusura delle regioni che ancora vigeva. Il weekend scorso, nonostante il tempo un po’ incerto, sono affluiti anche turisti dall’Umbria e dalle Marche. Si tratta di visitatori veicolari, arrivati con mezzi propri, come auto, camper o moto. Mancano, chiaramente, i pullman e il turismo organizzato”.

Quali proposte culturali offrirà Caprarola nel periodo estivo?

“Sabato scorso la maggioranza si è riunita per programmare adeguatamente la stagione estiva: abbiamo analizzato, tra gli altri, i temi dei centri estivi per i ragazzi e delle attrazioni culturali e artistiche. Tutte le iniziative rispetteranno le norme di sicurezza e di distanziamento sociale che la situazione attuale richiede.

Metteremo in piedi un cinema all’aperto. Organizzeremo delle serate musicali con piccoli gruppi dal vivo che si esibiranno nel suggestivo parco delle scuderie di palazzo Farnese, che, essendo grande circa 2 ettari, garantirà le necessarie distanze interpersonali. Ci saranno spettacoli al teatro Don Paolo Stefani, un gioiello che abbiamo recuperato e inaugurato alla presenza del presidente della regione Lazio Zingaretti nel luglio dello scorso anno”.

I visitatori si sono dimostrati attenti alle misure di contenimento necessarie?

“I visitatori del palazzo Farnese si sono dimostrati molto attenti al mantenimento delle distanze di sicurezza e all’utilizzo delle mascherine. Invece i turisti che hanno visitato il lago hanno dimostrato un’attenzione minore per il distanziamento. Spero che si tratti di un rilassamento solo momentaneo, dovuto al fatto che la provincia di Viterbo registra da svariati giorni zero casi. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma va mantenuta la giusta attenzione finché non arriverà un vaccino.

La popolazione laziale, quella viterbese e quella caprolatta è stata attenta al rispetto delle norme previste. Spero che queste attenzioni restino ben impresse nella mente per evitare un ritorno negativo dei contagi. Spero che potremo godere dei nostri territori, delle nostre bellezze storiche, artistiche e culturali, apprezzare la nostra tradizione enogastronomica, sempre mantenendo la giusta attenzione così da non potercene privare per i prossimi mesi”.

9 giugno, 2020