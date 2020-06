“L’antifascismo è tutto meno che una battuta da fumetto…”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Luisa Ciambella replica a Mauro Rotelli: "La sua intervista non farà alleare mai nessuno di centrosinistra con FdI e CasaPound"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho atteso qualche giorno dalle dichiarazioni rese da Mauro Rotelli sperando in qualche rettifica, come ho atteso la replica della sinistra viterbese che non è mai arrivata. Purtroppo le gestioni consociative destra – sinistra possono forse per alcuni essere ostative.

Di certo l’intervista di Rotelli a proposito dei fatti di Vallerano, nella Tuscia democratica, che contemporaneamente accoglie i militanti di Casa Pound e denuncia l’antifascismo come “la coperta di Linus” usando le parole di Giorgia Meloni, lasciano sgomenti.

Non sono di certo esponente della sinistra storica, mi rifaccio al cattolicesimo democratico e popolare, ma l’antifascismo nei tempi che viviamo ricchi di odio, di violenza, di aggressione, di sopraffazione, di razzismo, di prevaricazione e di discriminazione è tutto meno che una battuta da fumetto.

È un valore su cui si fonda la nostra Costituzione da trasmettere alle nuove generazioni per continuare ad affermare e difendere la democrazia, la libertà, il rispetto degli altri e degli ultimi. Io non mi vergogno di rispettare la nostra Costituzione e i valori profondamente antifascisti per quello che il fascismo ricorda ed evoca nel nostro Paese.

Insulterei l’intelligenza di Rotelli solamente se lo invitassi a riflettere su ciò che i valori di riferimento di Casa Pound in sede locale e nazionale rappresentano e non serve di certo che comunichino a lui di definirsi fascisti del terzo millennio per conoscerli. Le aggressioni, le violenze in sede locale e nazionale, le conosce meglio di me e non credo che a queste vicende si possa applicare la logica del “ me ne frego”.

Una cosa mi ha colpito del suo intervento, uno che pur definendosi convintamente fascista chiede di entrare nel partito, Fratelli d’Italia di Viterbo non ha dubbi: lo accoglie.

Queste affermazioni dovrebbero far riflettere tutti sulla necessità che il no alla violenza, alla discriminazione, alle aggressioni non siano valori solo enunciati ma profondamente testimoniati. La comunità di Vallerano e dei Cimini ha dimostrato ogni giorno il proprio antifascismo e il proprio no alla violenza e all’aggressione.

Vede Rotelli, per la gente del mio territorio certi valori non rappresentano una priorità amministrativa ma sono valori imprescindibili, inalienabili e non negoziabili. La sua intervista all’insegna “dell’antifascismo come coperta di Linus” una cosa sono certa farà definitivamente cadere: la possibilità per gli uomini e le donne di centro sinistra di potersi alleare a qualunque titolo e a qualunque livello istituzionale con Fratelli d’Italia e Casa Pound.

Luisa Ciambella

