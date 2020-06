L’assessore al bilancio Contardo: “Mancano circa 6 milioni di euro”

Viterbo - Comune - Caccia ai residui in comune, servono soldi per coprire le minori entrate da Coronavirus -

Viterbo – (g.f.) – Tra le pieghe del bilancio in cerca anche degli spiccioli. Un lavoro certosino quello che stanno portando avanti in comune, per reperire somme con cui andare a coprire le minori entrate dovute al Coronavirus.

“C’è stato un altro incontro con il sindaco Arena, il ragioniere capo Rasi e i revisori dei conti – spiega l’assessore al Bilancio Enrico Maria Contardo – si sta analizzando tutti i residui, somme impegnate in bilancio e non utilizzate.

I dirigenti sono chiamati a motivare questa presenza. In teoria dovrebbero rimanere ferme come somme, per tre anni. Ma tra grandi e piccole, alcune stanno in bilancio anche da venti di anni”.

In alcuni casi c’è una ragione, in altre si fatica a trovarla.

“Lunedì capiremo a che punto è la situazione e così potremo chiudere il rendiconto”.

A quel punto sarà chiara la cifra a disposizione a palazzo dei Priori. “Quella che potremo usare – prosegue Contardo – per coprire le somme mancanti e chiudere il bilancio, visto che abbiamo calcolato in circa sei milioni, tra minori entrate certe e altre in forse, l’ammanco”.

Dal governo qualcosa arriverà. “Quasi tre milioni, con cui tamponare la situazione, altrimenti avrebbe voluto dire tagliare in modo netto servizi.

Su pressione dell’Anci pare che Roma intenda trovare altre risorse, anche perché diverse amministrazioni comunali in queste condizioni rischiano il default”.

In ogni caso: “Noi puntiamo a chiudere e se arriveranno somme aggiuntive meglio”.

6 giugno, 2020