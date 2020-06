Lavori sulla condotta in via del Casalaccio, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua

Soriano nel Cimino - Mercoledì primo luglio dalle 8,30 fino al termine dei lavori

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che mercoledì primo luglio inizieranno le operazioni di rinnovo di un tratto di condotta idrica in via del Casalaccio all’altezza dell’incrocio con via del Giardino.

Data l’entità dei lavori si rende necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile dalle 8,30 fino a termine dei lavori (circa le 13) nelle seguenti Vie: Casalaccio, Acquafredda, Orti, tratto iniziale di Via E. Monaci tra Via Casalaccio e Via L. Pirandello (dove è ubicato il fabbricato commerciale), Strada Provinciale Molinella, Strada Provinciale S. Eutizio e zone limitrofe.

Al ripristino del flusso idrico potrebbe verificarsi un intorbidimento momentaneo dell’acqua.

Talete Spa

Segreteria di direzione tecnica

29 giugno, 2020