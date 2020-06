Le spiagge di Tarquinia e Montalto nella Guida blu di Legambiente con 3 vele su 5

Il giornale di mezzanotte - Economia - Le due località della Tuscia, tra le 15 del Lazio inserite nella guida, hanno la stessa votazione di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno - Classifiche: il mare più bello d'Italia e il mare più bello del Lazio

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – Legambiente dà i voti alle spiagge italiane.

L’associazione ambientalista ha selezionato poco più di 100 comprensori (che racchiudono 300 località) ai quali ha assegnato un punteggio in base al livello di purezza dell’acqua abbinato a qualità ambientale, presenza di servizi e consumo energetico.

Un’analisi accurata effettuata grazie ai circoli locali e Goletta verde, che ha scandagliato la penisola e le isole prima di attribuire a ogni zona una valutazione che spazia da una a cinque vele.

I luoghi top sono 15 e vanno dal litorale di Baunei sulla costa orientale della Sardegna alla Costa d’argento e isola del Giglio in Toscana. Ma anche perdendo una o due vele le località sono comunque interessanti, perché impegnate nella valorizzazione delle acque e del territorio, nei servizi per cittadini e turisti e nel rispetto ambientale.

Proprio per questo le tre vele assegnate a Tarquinia e Montalto di Castro, che fanno parte del comprensorio della Maremma laziale, assumono un carattere più che positivo.

Tra le 15 località del Lazio solamente Ponza e Ventotene (Isole Pontine) hanno ottenuto un punteggio di quattro su cinque.

A favorire la valutazione dei due litorali della Tuscia, oltre alla pulizia del mare e la presenza di spiagge libere, alcuni fondali interessanti per l’attività subacquea, la presenza di servizi per disabili motori e l’offerta accessoria di luoghi di interesse storico-culturale come musei e siti archeologici. Montalto di Castro è inoltre contrassegnato come uno dei comuni che hanno promosso iniziative nel campo della gestione sostenibile.

Al pari di Tarquinia e Montalto di Castro, sempre nel Lazio, le spiagge del Circeo (Sabaudia e San Felice Circeo) e quelle della Riviera di Ulisse (Gaeta, Formia, Minturno, Sperlonga e Terracina). Due vele invece per il litorale romano che comprende Anzio, Ostia, Nettuno e Santa Marinella.

Il mare più bello d’Italia

comprensori e località con cinque vele

Litorale di Baunei (località: Baunei)

Maremma Toscana (località: Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica)

Litorale di Chia (località: Domus de Maria)

Cilento antico (Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento e Pollica Acciaroli e Pioppi)

Costa d’argento e isola del Giglio (località: Capalbio, Orbetello, isola del Giglio, Monte Argentario e Magliano in Toscana)

Cinque terre (località: Vernazza, Monterosso e Riomaggiore)

Isola di Capraia (località: Isola di Capraia)

Costa del Mito (località: Camerota, Pisciotta, Centola-Palinuro e San Giovanni a Piro-Scario)

Costa del parco agrario degli Ulivi secolari (località: Fasano, Ostuni, Monopoli, Carovigno e Polignano a Mare)

Alto Salento Adriatico (località: Otranto, Vernole e Melendugno)

Alto Salento Jonico (località: Nardò, Racale, Gallipoli e Porto Cesareo)

Isola di Pantelleria (località: Pantelleria)

Baronia di Posada e parco di Tepilora (località: Posada e Siniscola)

Planargia (località: Bosa)

Gallura costiera e Amp capo Testa (località: Palau, Arzachena e Santa Teresa di Gallura)

Il mare più bello del Lazio

comprensori e località

Isole Pontine (località: Ponza e Ventotene) quattro vele

Maremma laziale (località: Tarquinia e Montalto di Castro) tre vele

Circeo (località: Sabaudia e San Felice Circeo) tre vele

Riviera di Ulisse (località: Gaeta, Formia, Minturno, Sperlonga e Terracina) tre vele

Litorale romano (località: Anzio, Ostia, Nettuno e Santa Marinella) due vele

12 giugno, 2020