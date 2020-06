Cronaca - Sabato 20 giugno in onda su Rai Uno il racconto del borgo fatto dalla trasmissione

Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Le telecamere di Linea Verde a Civita di Bagnoregio. Sabato 20 giugno, nella puntata in onda su Rai Uno dalle 12.30 alle 13.30, il borgo sospeso sulla spettacolare Valle dei Calanchi entrerà nelle case d’Italia.

Questa mattina le telecamere della Rai hanno seguito il conduttore Marcello Masi alla scoperta del borgo. Lo stesso volto di Linea Verde non ha esitato a definire Civita “uno dei posti più belli del mondo”.

“Essere protagonisti in trasmissioni e servizi giornalistici è fondamentale sempre ma è ancora più prezioso in questo momento in cui siamo impegnati sul versante del rilancio turistico.

Entrare nelle case degli italiani in un orario del genere è uno spazio di comunicazione che avrebbe un costo impressionante. Oggi invece siamo in grado di ottenere questo e altri risultati importanti. Siamo entusiasti di come stanno andando le cose e del lavoro di promozione che stiamo concretizzando”. Queste le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

“La promozione – così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti – è l’anima della crescita e dello sviluppo turistico. L’immagine di Civita negli anni è cresciuta in maniera importante.

Avere le telecamere di Linea Verde è sicuramente una grande opportunità di rilancio. Stiamo, come Casa Civita, lavorando per il Comune di Bagnoregio alla definizione di una nuova campagna di comunicazione del nostro territorio per l’estate. Non ci siamo fermati mai, neanche nei giorni bui del lockdown, e sono convinto che non mancheremo di raccogliere i frutti di questo impegno e dell’attenzione che dedichiamo a un lavoro complesso e delicato”.

Comune di Bagnoregio

11 giugno, 2020