Covid-19 - L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell

Viterbo – “L’Europa riapre le frontiere esterne dal primo luglio”.

“Vari stati membri stanno riaprendo le frontiere interne” e il quadro dovrebbe essere completato “entro questo mese di giugno”. L’annuncio da parte dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell.

Borrell ha aggiunto che la riapertura delle frontiere esterne avverrà in un secondo momento, con una “revoca graduale e parziale delle frontiere esterne, a partire “dal primo di luglio”.

Per quanto riguarda la decisione sulle riaperture dei singoli paesi, La Germania toglierà i controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini dell’Ue dal 16 giugno.

L’Austria aprirà il 16 giugno il confine con l’Italia. Resterà però in vigore un invito alla cautela per la Lombardia, ha comunicato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. Vienna consentirà da martedì viaggi in 31 paesi europei complessivamente, ad eccezione di Svezia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna.

10 giugno, 2020