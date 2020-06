L’ex ministro Gian Marco Centinaio nella Tuscia

Politica - Martedì, con il senatore Umberto Fusco, a Civitella Cesi e Tuscania in vista delle elezioni amministrative

Lega, via alla campagna elettorale. Martedì 30 giugno visita di Centinaio nella Tuscia.

Martedì 30 giugno il senatore Gian Marco Centinaio, già ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, accompagnato dal senatore Umberto Fusco, sarà in visita nella Tuscia per incontrare amministratori, sostenitori e forze produttive del territorio e per dare il via alla campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di settembre.

Alle 17 è previsto un incontro con cittadini e sostenitori a Civitella Cesi, la cui comunità ha avuto modo di apprezzare, già in passato, l’interesse del senatore Centinaio e della Lega a tutela del territorio.

Dopo questo primo incontro nella frazione del comune di Blera che a settembre sceglierà la nuova amministrazione, alle 21 Centinaio incontrerà a Tuscania in una cena aperta l’amministrazione comunale di Tuscania e il sindaco Bartolacci.

Sarà questo un momento di confronto con gli amministratori, con le forze produttive e sociali del comune e un’occasione per ribadire l’importanza che la Lega attribuisce alla tutela dei territori e del made in Italy, alla valorizzazione delle eccellenze che produciamo e alla loro attrattività anche per il turismo.

Lega Salvini Viterbo

26 giugno, 2020