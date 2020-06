Lieve calo dei nuovi casi, oggi sono 259

Coronavirus - Ministero della Salute - 30 i morti e 890 i guariti - Il numero di contagi totali è di 239mila 961

Roma – Lieve calo dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia. Oggi sono stati registrati 259 nuovi casi, mentre ieri erano stati 296. I dati sono quelli diffusi dal ministero della salute che da ieri pubblica sul sito la tabella quotidiana coi dati del contagio da Covid-19.

Il numero di casi totali è così di 239mila 961.

Il numero delle vittime rimane pressoché costante con 30 morti registrati oggi (ieri erano stati 34). Il numero di morti totali è così di 34mila 708.

Oggi si registrano 890 guariti e il totale di dimessi e guariti è di 187mila 615.

La riduzione degli attualmente positivi è di 665 casi e porta il totale degli attuali positivi a 17mila 638.

Tra questi, 105 sono ricoverati in terapia intensiva (2 in più di ieri), 1356 sono ricoverati con sintomi e 16mila 177 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 26 giugno

26 giugno, 2020