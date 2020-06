Genova - È quanto stabilito da una proposta di legge approvata dal consiglio regionale

Genova – Liguria, da oggi le ceneri degli amici a quattro zampe potranno essere tumulate nella tomba del padrone.

È quanto stabilito da una proposta di legge approvata dal consiglio regionale della Liguria.

L’atto “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali d’affezione” stabilisce che in Liguria da oggi sarà possibile tumulare dopo la cremazione in un’urna apposita e separata le ceneri degli animali da compagnia nella tomba del padrone.

Potranno richiedere la particolare pratica sia il padrone degli amici a quattro zampe che i suoi eredi o la famiglia.

I costi derivanti dalla tumulazione dell’animale saranno a carico di chi richiede l’operazione.

30 giugno, 2020