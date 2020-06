“Linea Viterbo-Roma, bene il ripristino del numero vagoni del treno ad alta frequenza”

Trasporti - Lo fa sapere il senatore Francesco Battistoni (Fi): "Finalmente ripristinata la situazione pre-Covid"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendiamo con favore la notizia del ripristino del numero di vagoni necessari del Taf (treno alta frequenza) per il trasporto dei pendolari tra Viterbo e Roma.

Dopo diverse segnalazioni da parte dei pendolari, lamentele e video inchieste pubblicate sui social network da parte degli utenti, finalmente Trenitalia è tornata sui suoi passi ripristinando la situazione pre-Covid. Meglio tardi che mai.

I collegamenti ferroviari tra Viterbo e Roma non sono certo il fiore all’occhiello della mobilità italiana. Non permetteremo che si vada oltre alla già straziante situazione in cui versa la linea.

Francesco Battistoni

Senatore Forza Italia

6 giugno, 2020