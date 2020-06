Litiga con la moglie e la polizia gli trova un coltello sotto il cuscino, l’uomo: “Ho paura che mi uccida”

Viterbo - Intervento della squadra volante nel cuore della notte al Pilastro

Viterbo – Due interventi a nemmeno 24 ore di distanza: il primo sabato mattina e il secondo alle tre di domenica notte.

In entrambi i casi i poliziotti della squadra volante della questura di Viterbo sono entrati in azione per placare le ire di una coppia di coniugi che vive nel quartiere Pilastro.

Gli agenti, sia sabato mattina che domenica notte, avrebbero trovato i due mentre si picchiavano, si urlavano contro e si minacciavano a vicenda. Il tutto, in particolar modo nel cuore della notte, è stato ben avvertito dai vicini di casi.

Durante il secondo intervento i poliziotti, supportati dai carabinieri, avrebbero trovato un coltello nascosto sotto i cuscini del divano, sul quale l’uomo è solito dormire. Quest’ultimo avrebbe detto di non averlo mai utilizzato, ma di averlo messo sotto il cuscino perché terrorizzato dalla moglie. “Ho paura che mi uccida”, avrebbe confessato agli agenti.

29 giugno, 2020