Covid-19 - Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sulla chiusura per contrastare l'epidemia di coronavirus

Roma – “Il lockdown ha salvato 600mila persone in Italia”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull’azione di chiusura in Italia per contrastare l’epidemia di coronavirus.

“Il virus può continuare a circolare – ha detto il viceministro -, circola meno perchĂ© siamo stati bravi a seguire le regole”.

Sileri inoltre ha spiegato che da un recente studio si calcola che nella nostra nazione la chiusura ha salvato almeno 600mila persone.

“Un recentissimo lavoro – ha aggiunto Sileri – stima quante vite sono state salvate con il lockdown: si superano le 600mila in Italia”.

In merito all’App Immuni il viceministro ha annunciato che dalla prossima settimana ci saranno i primi dati.

“Dalla prossima settimana – ha continuato il viceministro – avremo i primi dati, siamo partiti da poche ore”.

9 giugno, 2020