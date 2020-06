Lotta all’abbandono dei rifiuti, il comune ci prova con “Quartiere pulito”

Orte - Nel corso del 2020 annunciate giornate dedicate alla raccolta di Raee e ingombranti in tutti i quartieri - Partenza da Petignano

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – Per combattere la sporcizia e l’abbandono dei rifiuti, il comune di Orte lancia “Quartiere pulito”. La nuova iniziativa prevede giornate di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade suddivise per quartiere, in collaborazione con la Rieco, concessionaria del servizio d’igiene urbana comunale.

La prima tappa ieri mattina a Petignano. Dalle 8 alle 13 a via dei Portolani un mezzo Rieco ha raccolto i rifiuti ingombranti e i Raee consegnati dai cittadini per conferirli in maniera corretta.

Il comune precisa che “sono esclusi dal conferimento sfalci, inerti (calcinacci), vernici o altri rifiuti speciali”.

Oltre alla raccolta dei rifiuti, รจ stato effettuato anche lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi. A tal fine, il comune ha invitato i cittadini a “lasciare liberi i parcheggi” per permettere il passaggio di mezzi e operatori di pulizia.

Condividi la notizia:











7 giugno, 2020