Roma - Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Roma – “Da luglio 100 euro in più per 11 milioni di lavoratori”.

“Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone, per 4,5 milioni aumenteranno di 100-80 euro netti al mese, per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro, un aumento significativo”. L’annuncio è stato dato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto questa mattina ad Agorà su Rai 3.

Gualtieri ha evidenziato che “sono 7 miliardi di tasse tagliate in modo permanente”.

Poi la precisazione sul Recovery fund. Gualtieri ha detto che il governo, con i Recovery Fund, farà “una scossa di investimenti per la crescita del paese”.

Il ministro ha sottolineato come saranno portati “gli investimenti pubblici e gli investimenti privati a livelli molto alti”.

Tra gli obiettivi, ha detto, “portare, ad esempio, la rete in fibra ottica in tutte le case, migliorare le nostre infrastrutture, spendere e finanziare di più la ricerca e l’istruzione, fare cioè gli investimenti che portano crescita e portano aumento del potenziale di crescita del paese”.

26 giugno, 2020