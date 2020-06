Luoghi del cuore Fai, Civita di Bagnoregio in corsa per il titolo

Cultura - L'appello di Casa Civita: "Siamo a 3700 voti, vogliamo arrivare a 10mila entro il 15 dicembre"

Condividi la notizia:











Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Civita di Bagnoregio in pista per diventare uno dei piĆ¹ importanti luoghi del cuore Fai nel 2020. In corso la votazione, possibile in maniera facile e rapida via internet.

E’ possibile esprimere il voto sulla piattaforma Fondoambiente e invitare i propri amici e contatti a fare la stessa scelta.

Comune di Bagnoregio e Casa Civita stanno sostenendo quella che reputano una partita molto importante e hanno fissato l’obiettivo di 10mila voti da raggiungere entro la scadenza del 15 dicembre.

Attualmente Civita ha totalizzato circa 3700 voti e si colloca all’ottava posizione tra tutti i borghi e luoghi d’interesse d’Italia.

Casa Civita

Condividi la notizia:











19 giugno, 2020