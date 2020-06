Malala realizza il suo sogno: si è laureata a Oxford

Cultura - La ragazza pakistana simbolo della lotta per l'istruzione femminile nel 2012 è stata vittima di un attentato dei talebani

Oxford – Le hanno sparato pur di non farla studiare, ma Malala Yousafzai ce l’ha fatta lo stesso. Si è laureata oggi a Oxford la ragazza pachistana 22enne che otto anni fa è scampata a un attentato dei talebani.

Sul suo profilo Instagram Malala ha postato alcune fotografie che la ritraggono con la famiglia mentre festeggia la laurea con il commento: “È difficile esprimere la mia gratitudine adesso che ho completato la mia laurea in filosofia, politica ed economia a Oxford. Non so cosa farò adesso. Per ora voglio solo guardare Netflix, leggere e dormire”.

Nel 2012 Malala è stata vittima di un attentato dei talebani in quanto simbolo della lotta per l’istruzione femminile in Pakistan. Un sicario le aveva sparato in testa mentre tornava da scuola, ferendola gravemente. Dopo un intervento di urgenza a Peshawar, la ragazza è stata trasferita a Birmingham dove i medici si erano offerti di curarla. Nel Regno Unito Malala ha continuato la sua lotta e nel 2014 è stata insignita del premio Nobel per la pace, diventando la più giovane vincitrice nella storia di un premio Nobel.

19 giugno, 2020