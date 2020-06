Malappuram - Il ministro dell’Ambiente, Prakash Javadekar: "Non lasceremo nulla di intentato per catturare i colpevoli"

Malappuram – Mangia ananas pieno di petardi, morta elefantessa incinta.

In India, nello stato del Kerala, un’elefantessa è morta dopo aver mangiato un ananas imbottito con dei petardi. Il tragico episodio risale all’incirca a una settimana fa.

Probabilmente l’elefantessa stava vagando nella foresta del Silent Valley national park in cerca di cibo, o forse aveva sconfinato in un villaggio vicino al parco, quando ha notato l’ananas.

L’animale si è così avvicinato al frutto esplosivo e l’ha mangiato.

Da quanto si apprende i petardi sarebbero esplosi, procurando all’animale gravissime ferite. Molto probabilmente per cercare di alleviare il dolore, l’elefantessa ha poi cercato rifugio nelle acque di un fiume.

Sono state diffuse delle immagini che ritraggono l’animale qualche ora prima della sua morte mentre immerge la bocca e le zanne in acqua. E’ qui che i soccorritori l’hanno ritrovata e hanno cercato di portarla fuori dal fiume per curarla. Inutili però i tentavi di aiutare l’elefantessa che di lì a poco è morta. L’elefantessa era anche incinta.

Non è chiara la provenienza del frutto imbottito di petardi. Potrebbe trattarsi di una trappola utilizzata per allontanare i cinghiali dai villaggi e dai raccolti. L’altra ipotesi è che qualcuno le abbia dato l’ananas volutamente.

Le immagini dell’animale agonizzante sono state pubblicate sui social e hanno suscitato molta indignazione.

A dare la notizia anche il Kerala forest department con un Tweet e una foto che ritrae l’elefantessa nelle acque del fiume poco prima di morire.

L’indignazione popolare è stata tale da suscitare perfino la reazione del governo. “Il governo centrale ha preso molto sul serio l’uccisione di un elefante a Mallapuram, Kerala – ha scritto su Twitter il ministro dell’Ambiente, Prakash Javadekar -.Non lasceremo nulla di intentato per indagare correttamente e catturare i colpevoli. Dare da mangiare petardi e uccidere non rientra nella cultura indiana”.

5 giugno, 2020