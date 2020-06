“Marciapiedi transennato a via Belluno e i cinghiali scorrazzano liberamente”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Quintarelli (Viterbo dei cittadini) sulla situazione di pericolo dovuta anche alle piante infestanti - Ma in comune servono soldi per sistemare

Viterbo – (g.f.) – “Marciapiedi transennato, i cinghiali scorrazzano liberamente”. A via Belluno la situazione è difficile e Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) in consiglio comunale chiama in causa l’assessore Laura Allegrini (Lavori pubblici).

Non ci sono solo le transenne. In zona la vegetazione cresce rigogliosa, tanto da rendere inutile l’illuminazione. A tutto vantaggio degli animali, nelle ore notturne.

“Va previsto un taglio – chiede Quintarelli – e poi servirebbero anche i dossi, visto che la strada è diventata un autodromo, essendo di scorrimento per la tangenziale”.

Il problema degli infestanti è noto. Nell’appalto della nettezza urbana il numero di ore per questo servizio sono poche e non bastano nemmeno per il centro storico. Lo ricorda il vicesindaco Enrico Maria Contardo.

“Abbiamo stanziato 50mila euro – spiega Contardo – per effettuare interventi”. Più difficile togliere le transenne, almeno per ora.

“In via Belluno – spiega l’assessora Laura Allegrini (Lavori pubblici) – sono cadute persone e hanno anche chiesto i danni al comune, per questo è stata chiusa quella parte. È pericolosa.

Dobbiamo reperire fondi come per altre situazioni simili in città. Speriamo di trovarli con l’approvazione del bilancio. Per i dossi, non penso che la pendenza della strada consenta d’installarli”.

10 giugno, 2020