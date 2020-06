Marketing digitale, webinair gratuito alla camera di commercio

Viterbo - Appuntamento martedì 9 giugno alle 15

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si intitola “Oltre la quarantena: strategia di marketing digitale post Covid-19” il nono appuntamento del TèDigitale , organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo per martedì 9 giugno alle 15 (la durata è di circa un’ora), come di consueto in video conferenza.

Il Coronavirus non ha cambiato il marketing. Ciò che cambia sono le priorità e i bisogni del cliente, di conseguenza cambia il modo in cui possiamo soddisfarli. Approfittiamo di questo periodo per fare analisi, fissare gli obiettivi ed agire al fine di soddisfare i bisogni di un cliente profondamente cambiato.

L’incontro sarà introdotto da Luigi Pagliaro e moderato da Michela Castellani, rispettivamente digital coordinator e digital promoter del Punto Impresa Digitale Viterbo. Relatori saranno Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano, entrambi digital marketing strategist di Webnovo e digital mentor del Pid Viterbo.

Webnovo è un’agenzia di marketing digitale che nasce nel 2003 con l’obiettivo di mettere in relazione le aziende con le persone, attraverso le opportunità offerte da internet. Vi operano appassionati professionisti di marketing, con competenze specifiche in tutti gli aspetti del marketing digitale.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro le ore 12,30 del 9 giugno inviando mail a: pid@vt.camcom.it

Entro le ore 13,30 del 9 giugno sarà comunicato il link per poter accedere alla call conference è necessario disporre di un PC o tablet o smartphone connesso a internet).

Camera di commercio Viterbo

6 giugno, 2020