Politica - Lo ha detto il leader della Lega all'incontro con i sindaci della Tuscia al Senato insieme al senatore Fusco: "Presto verrà un giorno nella nostra provincia per incontrare le realtà locali"

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Matteo Salvini dispiaciuto per le dimissioni di Caprioli”. Lo ha detto ieri il leader della Lega, all’incontro in senato con i sindaci della Tuscia, accompagnati dal senatore Umberto Fusco. Presenti anche il coordinatore regionale Francesco Zicchieri e il deputato Claudio Durigon

“Un momento per fare il punto con gli amministratori locali – spiega Fusco – e capire come nei vari centri si sono adoperati in questo momento di crisi, le iniziative a favore del sociale e per stare vicini alle famiglie”.

Da Tuscania a Monte Romano, passando per Vejano, Tarquinia, Capodimonte e Monterosi, tra i sindaci mancava Civita Castellana. Il primo cittadino Franco Caprioli si è dimesso nei giorni scorsi.

“Matteo Salvini si è detto dispiaciuto – ricorda Fusco – spera che ci possa essere un ripensamento, ma ha compreso, trattandosi di ragioni di salute”.

Ieri l’incontro al senato, presto nella Tuscia. “Salvini tiene molto ad avere un rapporto stretto con i sindaci – prosegue Fusco – prossimamente verrà nella nostra provincia, dove trascorrerà un’intera giornata per incontrare le diverse realtà”.

Al senato si è parlato anche del governo. “Sperando che prendano in considerazione le proposte economiche della Lega per il rilancio. È stato un incontro costruttivo”.

Condividi la notizia:











11 giugno, 2020