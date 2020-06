Maury’s Com Cavi, confermato Antonio De Paola

Sport - Pallavolo - Lo schiacciatore sarà a disposizione di Paolo Tofoli anche per la prossima stagione

Tuscania – Un’altra importantissima riconferma per la Maury’s Com Cavi Tuscania.

Per la seconda stagione consecutiva Paolo Tofoli potrà avvalersi del talento e dell’esperienza di Antonio De Paola.

Classe 1988, il forte schiacciatore di Gaeta vanta un curriculum di tutto rispetto ad iniziare da una Champions league vinta nel 2009, una Supercoppa italiana (2013) e quattro campionati in Superlega con Itas Diatec Trentino, e tantissime stagioni in A2 in giro per la penisola: Isernia, Atripalda, Ortona, Vibo Valentia, senza dimenticare Club Italia e il ritorno a Trento in Superlega nella stagione 2013-2014.

Nel suo palmares anche due coppe Italia di serie A2 (2013 e 2016).

Nel 2006 si è laureato campione d’Italia under 21 di beach volley e ha fatto parte della selezione nazionale under 23 di Lega nel 2010 e 2011.

29 giugno, 2020