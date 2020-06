Meno malati e ricoverati, più comuni Covid-free

Coronavirus - Virus sempre più in ritirata nella Tuscia - Nessun nuovo caso e otto guariti in tutto l'Alto Lazio

Viterbo – Più guariti e meno malati, meno ricoverati e più comuni Covid-free. È l’andamento del Coronavirus nella Tuscia.

Per l’ottavo giorno consecutivo ieri, domenica 7 giugno, non è stato registrato nessun nuovo caso. Ma altri due pazienti sono guariti: uno a Soriano nel Cimino e un altro a Sutri. Entrambi i comuni tornano a essere Covid-free.

Nella Tuscia i contagi restano fermi a 462, mentre i guariti salgono a 406. I malati diventano 32, con un calo dei ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle a tre. Su 44 comuni con positività, 33 sono tornati a essere Covid-free. Gli 11 con ancora infetti sono: Viterbo e Celleno con nove, Montefiascone e Tuscania con due, Bagnoregio, Bolsena, Montalto di Castro, Monte Romano, Orte, San Lorenzo Nuovo e Tarquinia con uno.

In quarantena ci sono 127 persone, mentre 3mila 771 sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 13mila 213 tamponi, 49 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 3mila 891 test. Su 59 (l’1,51%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Nessun nuovo caso neppure nel resto dell’Alto Lazio, dove si registrano altri sei guariti. Quattro in Sabina: nello specifico, tre a Rieti e uno a Petrella Salto. In questa provincia il totale degli ex pazienti cresce a 398 e quello dei malati cala a sedici. In quarantena ci sono ancora 18 persone, tutte sintomatiche, con due che hanno concluso il periodo di isolamento nelle ultime 24 ore.

Un negativizzato anche ad Allumiere, che torna a essere Covid-free, e un altro a Santa Marinella. Il totale, nel territorio della Asl Roma 4, tocca quota 721. Qui i contagi restano fermi a 812 e gli ancora positivi calano a tredici. Questi ultimi sono in sette comuni: quattro a Civitavecchia, tre a Morlupo, due a Fiano Romano, uno a Campagnano, Canale Monterano, Riano e Santa Marinella.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 462 (143 a Viterbo; 319 in provincia)

Attualmente positivi: 32 (3 ricoverati a Belcolle)

Guariti: 406

Morti: 24 + 1

In quarantena: 127

Usciti dalla quarantena: 3771

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 143 casi (6 morti e 128 guariti)

Celleno: 52 casi (8 morti e 35 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 30 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 22 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Orte: 9 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (5 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (1 guarito)

Monte Romano: 2 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (1 guarito)

Altri: 5 casi (2 guariti)

Comuni Covid-free

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 7 casi (7 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vignanello: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vetralla: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Coronavirus, i numeri della Asl Roma 4

Casi totali: 812

Attualmente positivi: 13

Guariti: 721

Morti: 79

Comuni con ancora positivi

Civitavecchia: 293 casi (42 morti e 247 guariti)

Campagnano: 85 casi (6 morti e 78 guariti)

Fiano Romano: 55 casi (5 morti e 48 guariti)

Morlupo: 49 casi (46 guariti)

Santa Marinella: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Canale Monterano: 11 casi (10 guariti)

Riano: 10 casi (1 morto e 8 guariti)

Comuni Covid-free

Cerveteri: 46 casi (8 morti e 38 guariti)

Ladispoli: 38 casi (7 morti e 31 guariti)

Manziana: 30 casi (1 morto e 29 guariti)

Sacrofano: 29 casi (29 guariti)

Anguillara: 28 casi (28 guariti)

Bracciano: 27 casi (1 morto e 26 guariti)

Allumiere: 21 casi (2 morti e 19 guariti)

Formello: 15 casi (15 guariti)

Tolfa: 13 casi (1 morto e 12 guariti)

Capena: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Rignano: 6 casi (1 morto e 5 guariti)

Castelnuovo di Porto: 5 casi (5 guariti)

Filacciano: 2 casi (2 guariti)

Sant’Oreste: 2 casi (2 guariti)

Trevignano: 2 casi (2 guariti)

Civitella San Paolo: 1 caso (1 guarito)

Magliano Romano: 1 caso (1 guarito)

Mazzano Romano: 1 caso (1 guarito)

Ponzano Romano: 1 caso (1 guarito)

8 giugno, 2020