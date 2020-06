Il meteo incerto non ferma la voglia d’estate, tanta gente a passeggio e in spiaggia

Fase 3 - Nonostante il vento forte di ieri bagnanti e turisti hanno raggiunto in maniera consistente sia il mare che i laghi di Vico e Bolsena - Bene a Tarquinia lido il mercato settimanale e gli ambulanti di Forte dei Marmi - FOTO

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – L’estate piena fatica ad arrivare ma i bagnanti mordono il freno.

In tanti, nonostante il vento forte, hanno approfittato della domenica con temperature vicine ai 25 gradi per riassaporare la spiaggia della costa tirrenica o dei laghi di Vico e Bolsena.

L’emergenza Coronavirus blocca ancora i grandi numeri e per parlare di esodo bisognerà attendere ancora, ma le presenze di ieri hanno dato ampi segnali positivi anche nel viterbese.

Tra Tarquinia, Montalto di Castro e la frazione di Pescia Romana gli ombrelloni aperti erano molti di più rispetto al weekend precedente, soprattutto nelle spiagge libere che per questa stagione rimarranno “su prenotazione”. Il distanziamento in linea di massima è stato rispettato ma i soliti problemi sono comparsi nelle ore meno calde con le persone a passeggio.

Bene molti bar e ristoranti, bene a Tarquinia lido il mercato settimanale e gli ambulanti di Forte dei Marmi: in tanti ne hanno effettuato un po’ di compere tra il primo tratto di lungomare e viale dei Tritoni. Timidi invece i bagni, per via dell’acqua movimentata che ha favorito gli amanti del kitesurf nelle apposite spiagge.

Situazione molto simile, ma con meno bagnanti, nei due laghi della Tuscia. In questo caso la concentrazione di turisti si è sviluppata soprattutto sulle vie di passeggio adiacenti all’acqua. La voglia d’estate ha sconfitto il meteo incerto e probabilmente farà lo stesso anche nel prossimo weekend, quando le previsioni promettono un sabato coperto e una domenica di sole pieno. Finalmente.

Samuele Sansonetti

8 giugno, 2020