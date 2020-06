Michael Del Moro presidente di Confartigianato Lazio

Economia - Il neoeletto: "Un grande onore per me assumere questo incarico"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente di Confartigianato imprese di Viterbo, Michael Del Moro, è stato eletto all’unanimità dal direttivo regionale presidente di Confartigianato Lazio, la federazione che comprende le cinque associazioni provinciali del Lazio aderenti a Confartigianato.

“Un grande onore per me assumere questo incarico – commenta Del Moro –, soprattutto perché è la prima volta che diventa presidente regionale un esponente di Confartigianato Viterbo. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto darmi questa opportunità di impegnarmi per far crescere la nostra associazione”.

Confartigianato imprese Viterbo

Condividi la notizia:











11 giugno, 2020