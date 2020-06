Migliorato il record negativo di nuovi casi, oggi solo 177

Coronavirus - Protezione civile - I morti sono 88, 957 i guariti - Continua la discesa degli attualmente positivi, che arrivano a quota 38mila 400

Roma – Migliora ulteriormente il record del valore più basso di nuovi casi positivi al Coronavirus in un giorno. Oggi, secondo il bollettino della protezione civile, sono 177 in tutta Italia. Mai così pochi dal primo marzo.

Questo il bollettino completo.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 4 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234mila 013, con un incremento rispetto a ieri di 177 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 38mila 429, con una decrescita di 868 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 338 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. 5503 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti rispetto a ieri. 32mila 588 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 88 e portano il totale a 33mila 689. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161mila 895, con un incremento di 957 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20mila 224 in Lombardia, 4556 in Piemonte, 2688 in Emilia-Romagna, 1319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2754 nel Lazio, 1303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.

4 giugno, 2020