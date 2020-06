Minneapolis smantella il dipartimento di polizia

Cronaca - Dopo l'uccisione di George Floyd - New York taglia i fondi

Minneapolis – Minneapolis smantella la sua polizia. Nella città dove teatro dell’uccisione dell’afroamericano George Floyd, parte un vero e proprio smantellamento del corpo.

Via libera a un processo per tagliare i fondi e smantellare il dipartimento, per riformarlo e ricostruirlo, per garantire maggiore sicurezza a tutti.

Il taglio dei fondi, slogan nelle piazze in protesta, è diventato un atto vero e proprio messo in campo da più città, cui compete la gestione dei corpi di polizia. Anche a New York è previsto un taglio dei fondi.

8 giugno, 2020