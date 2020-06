“Mobilità sostenibile, dal governo 240mila euro per Viterbo”

Politica - L'annuncio di Marco Tolli, responsabile infrastrutture e territorio del Pd Lazio

Roma – “La scelta del governo di puntare con decisione sulla promozione delle diverse forme di mobilità sostenibile va incontro alle esigenze degli enti locali, tornati a confrontarsi con i problemi di congestionamento delle principali aree urbane del paese e dei cittadini che hanno sempre più consapevolezza delle pesanti ricadute che le emissioni di Co2 hanno sull’ambiente e che devono fare i conti con le norme restrittive del distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblici e privati.

Dopo il contributo per l’acquisto di biciclette tradizionali o a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway, il governo ha preso la decisione di continuare sulla strada intrapresa finanziando nuove infrastrutture per la mobilità dolce e la smart mobility.

Attraverso un provvedimento proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha stanziato 137 milioni in favore di comuni e città metropolitane per la progettazione e alla realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Nel Lazio le risorse messe a disposizione ammontano a circa 21 milioni, di cui otto milioni per l’annualità 2020 e 13 milioni per il 2021 e sono così ripartite: città metropolitana di roma Capitale 4.470.926 euro, comune di Roma Capitale 15.212.420 euro, comune di Latina 449.684 euro, comune di Aprilia 264.887, comune di Viterbo 240.126 euro, comune di Rieti 195.749, comune di Frosinone 191.203 euro”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Tolli, responsabile infrastrutture e territorio del Pd Lazio.

19 giugno, 2020