Madison - Era malata di leucemia - Nota attivista per l'ambiente e la difesa degli animali - L'ex moglie di Albano: "Ci ha lasciati un essere luminoso. Era unica e speciale"

Madison – E’ morta Taryn Power, sorella di Romina.

“Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9,53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli e i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia. Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale e una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”. Con queste parole Romina Power ha annunciato su Instagram la morte, avvenuta il 27 giugno, della sorella Taryn.

Taryn Power aveva 67 anni e da tempo era malata di leucemia. Taryn era una nota attivista per l’ambiente e la difesa degli animali. E’ stata anche attrice.

Tra i film in cui ha recitato c’è il conte di Montecristo con Richard Chamberlain, Donald Pleasence e Tony Curtis e Sinbad e l’occhio della tigre (1977), interpretato con Patrick Wayne e Jane Seymour.

Abbandonò la carriera di attrice negli anni novanta per dedicarsi alla famiglia e si trasferì da Los Angeles in una fattoria nella riserva indiana dei Winnebago, nel Wisconsin. Qui lavorò come insegnante di sostegno per i ragazzi disabili.

28 giugno, 2020