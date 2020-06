Tolfa - 23enne finisce nei guai, arrestato

Tolfa – In moto non si ferma all’alt, cade a terra e aggredisce i carabinieri.

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato un 23enne di Tolfa, accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale.

“Poco dopo l’una di questa notte – spiegano i militari – i carabinieri di Tolfa, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno notato una persona in sella a una moto senza di targa che stava girando nel centro abitato. I militari hanno immediatamente intimato l’alt al conducente che, per tutta risposta, ha ignorato il segnale fuggendo ad alta velocità.

Durante la fuga, però, ha urtato l’auto di servizio per poi terminare la sua corsa a terra. Il giovane si è rialzato tentando di proseguire la fuga a piedi, aggredendo i militari che nel frattempo gli erano addosso per fermarlo.

Il 23enne è stato portato in caserma dove, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto. Si trova ora ai domiciliari.

4 giugno, 2020